Che rapporto ha Nicolò Zaniolo con Monchi? Incalzato da Sky Sport con questa domanda, l'attaccante ora in forza all'Aston Villa (in prestito dal Galatasaray) racconta l'affetto che lo lega al dirigente che lo strappò all'Inter e lo portò alla Roma nell'ambito dell'affare Nainggolan: "Monchi è stato il mio primo direttore, dal calcio giovanile mi ha portato nel calcio che conta: lo ringrazierò per sempre - dice l'ex canterano nerazzurro -. È stato lui a volermi alla Roma, con lui c’è un rapporto di gratitudine. Ha sempre puntato su di me in ogni circostanza, quando c’era bisogno o la volontà mi ha sempre chiamato. Gli sarò grato per sempre".

