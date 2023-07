"Ci vorrà un po' di tempo". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parlando a Spormediaset delle trattative in essere per definire il futuro di Davide Frattesi, in occasione dell'apertura del calciomercato estivo al Grand Hotel di Rimini, andata in scena nella serata di ieri.

"Noi sappiamo ciò che vogliamo, poi ci sono le difficoltà delle altre società - ha aggiunto il dirigente neroverde - Pensiamo all'Inter, alla cessione di Brozovic... Chiaro che queste trattative sono complicate, ci vuole del tempo. Faremo le nostre valutazioni".