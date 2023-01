L'Inter crede nella rimonta, ma deve battere il Napoli tra due giorni alla ripresa del campionato. Una spinta arriva dalla fase di preparazione, cosa che non era accaduta ad inizio stagione. "Alle amichevoli va dato il giusto peso ma sono pur sempre termometro della salute di una squadra. E mentre in estate l’Inter si era presentata al via in campionato reduce da 4 test senza vittorie, stavolta la campagna di tardo autunno è stata trionfale: 6-1 ai maltesi dello Gzira, 4-0 al Salisburgo, 1-1 a Siviglia con il Betis, 0-2 al Granillo con la Reggina e 0-1 al Mapei con il Sassuolo", ricorda Tuttosport.