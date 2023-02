Cade l'Inter a Bologna, cade il Porto in casa: decisamente una domenica poco fortunata per le due contendenti di Champions League. La formazione di Sergio Conceiçao ha dovuto cedere al cospetto del Gil Vicente al termine di una gara incredibile, conclusa sul punteggio di 2-1 per la formazione di Barcelos e conclusa dai Dragoes in nove uomini per le espulsioni di Joao Mario nel primo tempo e di Mateus Uribe nella ripresa. Illusorio il vantaggio di Mehdi Taremi al quarto, col Gil Vicente che ribalta la situazione con le reti di Fran Navarro e Murilo. Porto che ora si trova a meno otto dal Benfica capolista. Mal comune, mezzo gaudio...