Stuzzicato in conferenza stampa sulla trattativa naufragata sul più bello per l'acquisto di Stefano Sensi dall'Inter, Enzo Maresca, manager del Leicester City, chiarisce subito una cosa con i giornalisti presenti: "La prima domanda di solito riguarda gli infortunati - la battuta dell'ex collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City -. Ti risponderò adesso e probabilmente dovrò ripetere la stessa cosa ai tuoi colleghi: non parlo di mercato e non ho intenzione di giudicarlo adesso. Parliamo di Stoke, magari ne riparleremo più tardi. Perché è saltato l'affare Sensi? C'è lo Stoke domani. Adoro Sensi, ma è un giocatore dell'Inter. Pensiamo allo Stoke. Se sono contento della rosa? Abbiamo perso Cesare Casadei, ma è così. Troveremo le soluzioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!