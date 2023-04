" L’anima italiana dell’Inter sta facendo la differenza. Cinque su undici, nella formazione titolare di Inzaghi: quasi la metà". Lo sottolinea il Corriere dello Sport , evidenziando il contributo dei vari Bastoni , Darmian , Acerbi , Dimarco e Barella . "L’efficacia del made in Italy, con qualche cambiamento al seguito, è un marchio di fabbrica . Un modo per imporsi anche in Europa, allora, dove il reparto difensivo dell’Inter non concede alcun gol da 288 minuti consecutivi esclusi i recuperi.

Accorgimenti figli di una stagione da montagne russe, aggiustando in ottobre la difesa con Acerbi (l’unico non di proprietà interista, al momento) al posto di De Vrij - spiega il quotidiano romano -. Quindi l’esplosione di Dimarco, già temprato da un anno intero con l’Inter e subito in grado di superare Gosens nelle gerarchie. Dall’altra parte è accaduta la stessa cosa tra Darmian e Dumfries. In tutto gli italiani in organico sono nove: completano la batteria, Gagliardini, Bellanova, D’Ambrosio (che domani contro il Monza, scontati i due turni di squalifica, potrebbe tornare dall’inizio in campionato) e Cordaz. Una tendenza che ha preso forma nelle ultime stagioni".