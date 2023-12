Non solo l'esterno. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter resta molto vigile anche sul fronte attaccante, considerando l'apporto fin qui deludente sia di Arnautovic che di Sanchez. I due attaccanti di scorta non stanno rendendo in campo quando chiamati in causa e anche a livello fisico non stanno fornendo le corrette garanzie.

Ma se l'investimento, seppur minimo, verrà fatto sull'esterno, allora è chiaro che per la punta ci sarebbe spazio solo per un intervento a zero. Quindi vanno create le condizioni per l'approdo di un nuovo attaccante: secondo la rosea, servirebbe un addio. E tutto porta a Sanchez, che ha offerte dall'Arabia Saudita. In caso di addio del cileno, obiettivo su Taremi, il preferito da tempo. Con l'iraniano si sta trattando per portarlo a zero a Milano a luglio, ma potrebbe esserci il margine per anticiparne l'arrivo.

Non solo Taremi. Sul mercato c'è anche Martial, vecchio pallino di Ausilio, che ha il contratto in scadenza a giugno come l'iraniano del Porto. Lo United vorrebbe liberarsene già a gennaio. Altro nome è quello di Broja del Chelsea, reduce da un problema a un ginocchio.