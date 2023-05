Lautaro Martinez arriva ai microfoni di Prime Video per commentare l'esito della sfida contro il Milan: "Siamo molto contenti per il risultato e per come abbiamo approcciato la partita. Abbiamo segnato due gol e potevamo farne un altro, nella ripresa siamo partiti bassi ma niente... Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alla prossima. Dove l'abbiamo vinta? Nell'atteggiamento. Li abbiamo pressati molto bene nella loro metà campo e questo è importante.

Abbiamo preparato questo durante la settimana, è un risultato buono ma manca il ritorno. Sono contento perché quando non segno cerco di aiutare questa squadra in un altro modo. Oggi dovevamo correre, a un certo punto ho avuto i crampi. La cosa importante è che abbiamo capito come si giocano queste partite, ora testa al campionato poi al ritorno".