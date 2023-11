Il Corriere dello Sport parla della sosta in casa Inter e dei tanti nerazzurri in giro per il mondo. Come spiega il quotidiano, dei titolari soliti della squadra di Inzaghi, solo Mkhitaryan resterà ad Appiano Gentile in questa finestra. Per il resto, mancheranno tutti in quei 16 elementi chiamati dai rispettivi commissari tecnici.

Tantissimi gli azzurri (Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi convocati dal ct Spalletti), poi occhi specialmente al Sud America (Sanchez, Lautaro e Carlos Augusto). Rispetto alle pause di settembre e ottobre, però, stavolta si giocherà di domenica e il tecnico avrà un giorno in più per preparare il match contro la Juve.