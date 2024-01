In una stagione nella quale l'Inter sembra voler regolare tutti i conti con le avversarie che un anno fa le tolsero più di un punto, ecco di nuovo il Monza nella prima di ritorno. A distanza esatta di un anno, i nerazzurri tornano all'U-Power Stadium vogliosi di riprendersi quel successo che all'epoca sfuggì negli ultimissimi istanti di gara, in una gara condizionata dall'abbaglio arbitrale sul gol annullato ad Acerbi che avrebbe chiuso la contesa sul 3-1.

QUI MONZA – Reduce da 4 punti in due partite complicate, le trasferte di Napoli e Frosinone, i brianzoli si sono rimessi in linea di galleggiamento dopo un periodo non semplice. Palladino, però, dovrà fare a meno di Di Gregorio, vero punto di forza della difesa: al suo posto il giovane Sorrentino. Più di un dubbio tra difesa (Pablo Marí o Gagliardini?) e corsie laterali. In attacco occhio al talento di Valentin Carboni, in prestito proprio dall'Inter. Ko Cittadini.

QUI INTER – Inzaghi non pensa alla Supercoppa italiana in programma la prossima settimana in Arabia Saudita: testa solo e soltanto al Monza. La Juve non molla, quindi è vietato perdere punti per strada. Anche per questo, si va verso l'undici titolare, senza nessuno spazio al turnover. In campo, dunque, gli stessi visti dall'inizio con il Verona ad eccezione dei due interpreti in fascia: a sinistra Carlos Augusto, uno dei tanti ex, dovrebbe lasciare il posto al rientrante Dimarco; a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. Attacco ancora sulle spalle della Thu-La, mentre in panchina scalpita Frattesi assieme all'ultimo arrivato Buchanan: per il canadese si tratta della prima convocazione. Unico assente resta il lungodegente Cuadrado.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Pedro Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; V. Carboni, Ciurria; Mota Carvalho.

Panchina: Lamanna, Gori, Izzo, Bettella, Donati, Birindelli, Akpa Akpro, Bondo, Colpani, Vignato, Maldini, Colombo, Maric.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gregorio, Machin, Caprari, Gomez, A. Carboni, Cittadini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado.

ARBITRO: Rapuano.

Assistenti: Peretti e Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Volpi.

Var: Aureliano (Mazzoleni).

