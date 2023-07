Oggi Yann Sommer non ha partecipato all'amichevole del Bayern Monaco, un segnale che potrebbe essere interpretato come l'evoluzione della trattativa con l'Inter. In effetti, in questo momento, un intermediario sta definendo i dettagli del contratto biennale che l'Inter ha offerto al portiere svizzero.

Per quanto riguarda l'accordo con il Bayern Monaco, verrà rispettata la cifra della clausola da 6 milioni che il club nerazzurro pagherà in due rate invece che in un'unica soluzione. Accelerazione nata dalla necessità per l'Inter di avere un nuovo portiere entro la partenza per la tournée in Giappone. Ultimi dettagli e Sommer potrà indossare i guantoni lasciati dal partente André Onana.