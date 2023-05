La Serie A e tutti i campionati europei sono ormai quasi giunti al termine ed è tempo dei primi bilanci. All'Inter basterà un pareggio contro l'Atalanta per centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma in quale fascia saranno inseriti i nerazzurri? L'Inter è certa di essere almeno in seconda fascia, un passo in avanti rispetto alla passata edizione quando Lautaro e compagni sono partiti dalla terza (sorteggio poi con Bayern Monaco e Barcellona).

In caso di vittoria in finale contro il Manchester City però l'Inter guadagnerebbe di diritto l'accesso alla prima fascia che sulla carta consentirebbe un sorteggio ancora più favorevole.