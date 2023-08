Se la 'variante araba' rappresenta una preoccupazione per Simone Inzaghi, che teme di perdere giocatori chiave a mercato europeo ormai concluso, nella recente intervista alla Radio della Serie A l'AD Sport dell'Inter Beppe Marotta gli ha voluto tendere una mano anche di fronte a eventuali opportunità finanziarie assai attraenti per il club: "Non nascondo che siano arrivate richieste a noi adesso dall'Arabia. Ora è assolutamente impossibile per noi cedere un giocatore che fa parte dell'ossatura della prima squadra". Una carezza che serve a fugare le paure dell'allenatore e dei tifosi stessi, anche perché è probabile che il manager si riferisse a Hakan Calhanoglu, oggetto del desiderio dell'Al Ahli qualora non andasse in porto l'acquisto di Marco Verratti dal Paris Saint-Germain (accordo con il giocatore, non ancora con i transalpini).

La notizia era stata battuta alcuni giorni fa da L'Equipe e ha subito fatto scattare l'allarme, anche perché va ricordato che il mercato in Arabia Saudita si conclude il 7 settembre, 6 giorni dopo il gong di quello europeo. Ergo, una cessione dal 2 settembre non sarebbe colmabile con un'entrata. A questo si aggiunge il peso di un calciatore come il turco, 'promosso' regista titolare dopo l'addio di Marcelo Brozovic, del quale aveva preso il posto la scorsa stagione con ottimi risultati al punto da convincere, non solo finanziariamente ma anche tecnicamente e tatticamente, la società a cedere il croato.

Ovviamente, se dall'Arabia arrivasse una ricca offerta per Calha e per l'Inter, non potrebbe essere ignorata a prescindere. Ma in questo caso prevarrebbe il buon senso: un enorme vantaggio economico comporterebbe un altrettanto enorme danno tecnico alla rosa, che è stata costruita così com'è per raggiungere i risultati sportivi prefissati e non può permettersi di fallirli, anche e proprio per questioni economiche. Sostituire l'ex Milan in questo momento sarebbe impossibile, perché sul mercato non ci sono giocatori come lui che ormai è diventato esperto in un ruolo fondamentale, in cui non si possono commettere errori. E pur essendoci valide alternative in giro per l'Europa, è praticamente impossibile convincere i rispettivi club a privarsene senza avere a loro volta un'alternativa. Per questa ragione Marotta ha usato il termine 'impossibile' accostato all'idea di privarsi di un titolare in questo momento.