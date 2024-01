A due giorni dalla semifinale di Supercoppa italiana, le idee in casa Inter sono già piuttosto chiare. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di venerdì alla sua ex Lazio, Simone Inzaghi ha di fatto già in mente la formazione che scenderà in campo dall'inizio.

Dentro i 'soliti noti', con il rientro dal 1' di Acerbi che invece a Monza aveva inizialmente lasciato il posto a De Vrij. Solo un dubbio per l'allenatore interista, quello che riguarda l'esterno di destra a metà campo: vivo il ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con l'olandese che contro il Monza era rimasto in panchina per tutto il tempo. Cuadrado resta l'unico indisponibile: il colombiano non è salito sull'aereo per Riyad.

