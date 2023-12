La Gazzetta dello Sport la chiama la "Coppa Inter", considerando le ultime edizioni del trofeo. Indubbiamente Inzaghi si trova molto comodo nella Coppa Italia, fin dai tempi della Lazio, per cui difficilmente l'impegno di stasera verrà preso sotto gamba, anche perché il Bologna è avversario molto serio e particolarmente in fiducia.

La Gazzetta fa pure i conti: sono 1.044 giorni di gioie e sorrisi nerazzurri nella coppa domestica: l'ultima delusione resta quella del 9 febbraio 2021, quando l'Inter di Conte fu eliminata dalla Juve. Son passati quasi tre anni...

Il Meazza sarà ancora un fattore (circa 60mila presenze), nonostante il turnover previsto e prevedibile. Inzaghi conosce bene il valore dell'avversario e quindi non stravolgerà la formazione, anche per via delle tante assenze. Occhi in particolare su Arnautovic, che avrà il compito di dare risposte concrete.