"Dove ci sono i dirigenti bravi i club vanno bene: il calcio, a volte, ha bisogno di competenze e loro ne sono l’esempio" dice Ariedo Braida a Tuttosport a proposito di due dei suoi pupilli, Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli. "Sia Marotta sia Giuntoli stanno facendo un lavoro meraviglioso, insieme con i loro collaboratori. Non è un caso che i club dove loro hanno lavorato e lavorano vanno sempre bene, semplicemente sono bravi".

Operano però in maniera diversa.

"Sì, hanno un approccio differente. Giuntoli predilige l’aspetto tecnico, nessuno come Marotta conosce invece il palazzo. Le loro filosofie sono legate anche ai club che appartengono: Marotta ha fatto dei colpi incredibili con i parametri zero, Giuntoli ha costruito una Napoli meraviglioso e adesso alla Juve punta sui giovani".

Lavorano in una situazione non facile viste le difficoltà economiche nel fare mercato.

"E proprio qui sta la loro bravura: hanno creatività e sanno trovare le soluzioni in un mondo, quello del calcio, imprevedibile".

L’interesse dell’Inter verso Rabiot può essere considerata una manovra di disturbo alla vigilia dello sconto diretto?

"Fa parte del gioco, delle strategie, del mestiere. Tutto è possibile".

Un parallelismo tra Inzaghi e Allegri?

"La bravura di Inzaghi sta nel cambiare le cose e fare sempre bene: vuol dire che ne capisce. Quella di Allegri sta nell’intuire il valore di un giocatore, è un grande conoscitore di uomini. Anche se Inzaghi sembra meno esperto, sta accumulando competenze e sta ottenendo risultati. A vincere una Supercoppa o ad andare in finale di Champions non si arriva per caso. Il tempo ti matura, l’esperienza non si compra".

Chi può decidere la sfida?

"Normalmente sono gli attaccanti, a volte ci sono le sorprese, ti arriva il difensore di turno e ti fa gol di testa. Nell’Inter, oltre a Lautaro, i gol arrivano da tutte le parti visto che ne hanno fatti 50. Nella Juve sta vivendo un buon momento Vlahovic, ma anche altri sono in grado di segnare. È un match apertissimo, da tripla".

Sarà decisiva ai fini scudetto?

!Chi vince, a livello psicologico si sentirà più forte e avrà un grande vantaggio. Se finisce in parità si continuerà con la stessa trama, cercheranno di superarsi l’uno con l’altro".

Da appassionato d’arte, che quadro sarebbero Lautaro e Vlahovic?

"Sono due giocatori essenziali, che vivono per il gol: dico il Taglio il Fontana. A loro non piace ricamare, come per esempio piaceva al mio amico George Weah che ho salutare la scorsa settimana a Torino: lui si muoveva come una pantera, era l’eleganza, il gesto estetico, aveva bisogno del passaggio, del tunnel, del dribbling. Lautaro e Vlahovic invece arrivano e boom, la spediscono in porta senza tanti ornamenti".

Ora che torna la Champions l’Inter rischia di rallentare la corsa?

"Il rischio esiste perché la Champions è impegnativa, ti consuma tante energie e le energie non sono infinite. Però la società e la squadra sono abituate".