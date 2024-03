Tuttosport propone oggi un'intervista a Mircea Lucescu che parla di due giovani profili dell'Ucraina. Danylo Sikan. centravanti, e Georgiy Sudakov, centrocampista. "Sikan? Per prima cosa parliamo di un ottimo giocatore. È un ragazzo con indubbie potenzialità, che in parte ha già manifestato nonostante la giovane età. Deve ancora compiere 23 anni, ma si sta ritagliando uno spazio importante sia con lo Shakhtar sia con l’Ucraina. Ne sentiremo parlare a lungo. Ricorda Dzeko, anche se per raggiungere il livello di Edin deve ancora crescere e fare esperienza".

"Sudakov? Rivedo in lui doti alla Mkhitaryan, anche se l’armeno è più offensivo. Entrambi sono bravi nell’attaccare gli spazi. Sudakov in realtà viene più nel vivo del gioco a metà campo, anche se gli piace pure lanciarsi in avanti per concludere l’azione. L’interista è più goleador, anche se adesso gioca più arretrato. Sudakov comunque può diventare un calciatore eccezionale proprio come Mkhitaryan".