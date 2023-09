Presente assieme a Marco Materazzi alla presentazione del calendario della Curva Nord, l'ex portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato così ai tifosi dal palco: "Vi ringrazio per l'affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni - ha esordito -. Vi ringrazio per il supporto, mi avete supportato e sopportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno peggio, qualche anno meglio, ma sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell'Inter. Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi".

Per l'ex nerazzurro si vocifera da qualche ora di un ritorno all'Inter, stavolta nello staff tecnico, con un ruolo ancora da definire.

