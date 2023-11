Dopo la vittoria della Juve sul Cagliari, ieri sera Simone Inzaghi e i suoi giocatori si sono ritrovati in ritiro ad Appiano da secondi in classifica. Per l'Inter si tratta di un motivo in più per non fallire la gara di oggi contro il Frosinone: vincere significherebbe effettuare un altro controsorpasso sui bianconeri, avversari a Torino al rientro dalla sosta.

Dall'ultima sosta sono arrivate cinque vittorie su cinque, centrare oggi la sesta vorrebbe dire ritrovare il primo posto ma anche arrivare allo scontro diretto del 26 novembre davanti in classifica rispetto alla Juventus, "vantaggio pratico e anche psicologico non indifferente". È su questo concetto, riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, che Inzaghi ha battuto alla vigilia con i suoi giocatori.

Il messaggio recapitato è chiaro: "se non vinciamo questa, se non prendiamo questi tre punti, avremo buttato all’aria quanto di (molto) buono fatto dal Torino in poi", scrive la rosea, parlando anche di richiamo alla concentrazione e di cambio di strategia. Nel pari contro il Bologna, arrivato dopo la vittoria sul Benfica, il tecnico piacentino mise in campo la stessa formazione a distanza di quattro giorni: stasera la musica cambierà, con cinque volti nuovi dal 1' rispetto all'undici schierato a Salisburgo.