Dopo la conferenza di Simone Inzaghi e Matteo Darmian, l'Inter scende in campo per l'allenamento alla vigilia del match più importante della stagione. A poco più di 24 ore dal quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Benfica, i nerazzurri sudano ad Appiano Gentile e si preparano alla sfida in programma domani sera a San Siro. Milan Skriniar continua ancora a lavorare a parte (non in campo), ancora personalizzato per Stefan de Vrij: l'obiettivo è recuperare l'olandese almeno per per la panchina.