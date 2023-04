Un pazzo Monza oggi all'U-Power Stadium ha portato a casa la seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo quella contro l'Inter. I brianzoli, in doppio svantaggio contro la Fiorentina per le reti di Kouamé e Saponara, compie la clamorosa rimonta firmata dall'autogol di Biraghi, dalla rete di Mota e infine dal calcio di rigore di Pessina. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.