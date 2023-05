Direttamente dal Suning Training Centre, in Appiano Gentile, Simone Togna fa il punto della situazione in casa Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia Frecciarossa domani sera contro la Fiorentina. Nello specifico, le informazioni dalla seduta di allenamento in corso e le prime indicazioni sulla probabile formazione in campo all'Olimpico. A seguire il servizio.

