L'Inter è tornata in Italia. Dopo la vittoria in rimonta sul Paris Saint-Germain, infatti, la comitiva nerazzurra ha preso il volo per Milano ed è sbarcata nella mattinata italiana. A dimostrarlo le immagini girate questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Malpensa Prime. Prossimo appuntamento amichevole alle 19 del 9 agosto contro il Salisburgo.

