Prima dell'andata toccò ad Alessandro Bastoni, adesso è il turno di Denzel Dumfries. Il torello davanti ai giornalisti per il tradizionali 15 minuti concessi dalla UEFA propone ancora una volta uno spavento per i tifosi interisti. L'olandese infatti ha rimediato un pestone che lo ha fatto zoppicare per un po' prima di riprendere il suo posto per l'attività in corso sul campo accompagnato da André Onana e Francesco Acerbi. Nulla di grave per fortuna, magari è scaramanticamente un buon segno in vista del derby di ritorno. A seguire le immagini.

