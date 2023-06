Solo qualche passaggio in più nell'attesa burocratica, visto che i legali di Marcus Thuram hanno approfondito ogni aspetto contrattuale. Pochi minuti fa il calciatore è arrivato nella sede nerazzurra per apporre le firme sul contratto in compagnia di papà Lilian. Arrivato, dunque, il via libera definitivo. Thuram sta per diventare ufficialmente un calciatore dell'Inter.

‼️ L’arrivo di Marcus #Thuram nella sede dell’Inter: tutto pronto per la firma ✍ ️ pic.twitter.com/hoMkdu6SAJ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 27, 2023