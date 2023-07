Arrivato in Via Rosellini per l'odierna assemblea di Lega Serie A, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe risponde a domanda di FcInterNews.it sull'eventuale permanenza in Ciociaria di Samuele Mulattieri: "A me piacerebbe sicuramente, ma penso che l'Inter abbia progetti diversi su di lui. Quali? No...", replica tra i sorrisi.