Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato all'arrivo in Lega Serie A in via Rosellini a Milano. "Il Var? Sono sempre stato dalla parte delle regole. Ci sono una serie di aspetti che vanno disciplinati meglio riguardo al Var, se siamo sicuri che possa intervenire in casi minimi. Non parlo di singole squadre o episodi, dico che dobbiamo disciplinarlo in maniera più oggettiva possibile, anche rinunciando a farlo intervenire in alcuni episodi", l'opinione del dirigente.

Sulla Serie A a 18 squadre, Sticchi Damiani si dice "profondamente contrario, non capisco il senso se non togliere il sogno e la possibilità anche a realtà medie di poter vivere la Serie A. Ancora più paradossale in un torneo dove le big hanno problemi finanziari enormi e si vogliono togliere le medio piccole con i conti in ordine. Chi vince il campionato? Credo l'Inter".