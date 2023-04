Ancora un pareggio per la Salernitana di Paulo Sousa, che nella sfida tutta granata rallenta anche la corsa del Torino. Finisce 1-1 all'Olimpico-Grande Torino, con le reti di Tonny Vilhena e Toni Sanabria a sigillare il risultato. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE DA APP).