Come testimoniato da un video pubblicato su YouTube, nelle ultime ore Skyland Energy e la consigliere Shu Luomei (Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Milano) hanno visitato la sede milanese dell'Inter, in Viale della Liberazione. "Una visita che ha evidenziato l'interesse di Skyland Group per l'importante club calcistico da sempre nel cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo" si legge nella descrizione del video. Probabile che si tratti di una nuova partnership che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.