Secco due a zero della Lazio che rende amaro il debutto di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Decisiva una doppietta di Ciro Immobile che dopo un mese si sblocca in campionato, biancocelesti che hanno anche l'occasione per arrivare a più 3 gettata via da Luis Alberto che sbaglia un penalty. Nel video gli highlights del match dell'Arechi.