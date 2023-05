C'è grande fermento, ed è inevitabile che sia così, a Milano in vista del derby di ritorno delle semifinali di Champions League in programma stasera. Simone Togna è andato in centro, precisamente all'Inter Store, per tastare l'umore dei tifosi nerazzurri in coda per dare un'occhiata o acquistare prodotti ufficiali del club e presentarsi in ordine all'appuntamento del Meazza. Negli intervistati c'è molta scaramanzia ma anche un cauto ottimismo in ottica qualificazione, con Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu indicati come potenziali uomini chiave e con Rafael Leao spauracchio. A seguire le immagini.

