Spazio a Inter-Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro (1-1 all'andata), nel consueto appuntamento delle 12 sul canale Youtube di FcInterNews. Le ultimissime di formazione e il punto sull'importanza di questo Derby d'Italia in vista del finale di stagione della squadra nerazzurra. Di seguito il link Youtube (clicca qui per vedere da app).