Finisce contro il Liverpool l'avventura in Carabao Cup del Bournemouth, squadra in cui milita anche Radu. Il portiere ceduto dall'Inter agli inglesi, sul risultato di 1-2 per i Reds, si è lanciato in area avversaria in pieno recupero ma il suo tentativo di aiutare i suoi è finito maldestramente: ha respinto con la schiena il tiro da dentro l'area di un compagno, liberatosi grazie a uno schema.

