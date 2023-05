A margine della 18^ edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, evento charity di golf presso il Barlassina Country Club, uno degli ospiti, Christian Panucci, ha parlato anche dell'euroderby, nelle vesti di doppio ex: "I giocatori delle due squadre devono essere felici, giocano una semifinale di Champions League. Essendo un derby è qualcosa di particolare, poi si gioca in due partite e dire chi passerà il turno è davvero complicato. Le due squadre hanno fatto molto bene in Europa e hanno le qualità peer andare avanti. Ci godremo due bei derby. Leao? Vediamo prima se ce la fa, è un giocatotore che ha un cambio di ritmo fondamentale, lo sa anche la squadra e credo che farà di tutto per esserci. Di solito certi confronti si risolvono sempre alla seconda partita, soprattutto ora che non vale più doppio il goil in trasferta. Poi, chiaro, potrebbe finire 3-0 per una delle due già all'andata, ma sono convinto che si deciderà tutto al ritorno. Chi in attacco per l'Inter? Bisogna chiederlo a Inzaghi, non mi permetto di dare consigli. A Roma Dzeko e Lautaro hanno riposato, ma Lukaku sta bene anche se a Roma ha segnato su un regalo di Ibanez". A seguire l'intervista completa.

