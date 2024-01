Nuovo appuntamento in Lega Serie A nella giornata di oggi, dove è in programma una nuova assemblea. A rappresentare l'Inter c'è sempre il solito Beppe Marotta: l'amministratore delegato nerazzurro, come testimoniato dal nostro video, è arrivato a destinazione in compagnia di Paolo Scaroni, presidente del Milan.

L’arrivo di Marotta e Scaroni all’assemblea di Lega ⬇️ pic.twitter.com/lh87NKxk9V — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 26, 2024