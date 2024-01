Non solo Beppe Marotta: anche il ds dell'Inter Piero Ausilio è stato preso d'assalto dal manipolo di sostenitori nerazzurri arrivati fino alla stazione di Rho per salutare la squadra prima della partenza per Firenze. Tanti autografi e selfie concessi da lui come dal suo braccio destro Dario Baccin, a testimonianza dell'affetto che il tifo nutre non solo verso i giocatori, ma anche verso i dirigenti.