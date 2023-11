Dopo il pareggio in rimonta contro il Milan, il Napoli ritrova la vittoria. Gli azzurri hanno vinto per 2-0 il derby all'Arechi contro la Salernitana. Apre Raspadori, poi nella ripresa Elmas firma il raddoppio. Prosegue la risalita azzurra, mentre i granata restano ancora fermi all'ultimo posto in classifica. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.