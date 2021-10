VIDEO – Mulattieri s’improvvisa pianista: ritiro azzurro sulle note di Einaudi

Non solo De Vrij, anche l'attaccante classe 2000 condivide con l'olandese la passione per il pianoforte

In attesa di scendere in campo per la sfida di venerdì prossimo contro la Bosnia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2023, gli azzurrini si godono uno spettacolo inusuale. A tenere le redini della serata è l'attaccante del Crotone in prestito dall'Inter, SamueleMulattieri, che domani compirà ventuno anni e che questa sera dal ritiro in Bosnia si è improvvisato pianista deliziando i compagni sulle note di 'Divenire' di Ludovico Einaudi.