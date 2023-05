"Se sono ottimista per stasera? Sono sempre molto ottimista". Intercettato all'ingresso della sede della Lega Serie A, in via Rosellini, a Milano, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano le sue sensazioni sull'euroderby di stasera, dove i rossoneri saranno chiamati a rimontare due gol all'Inter.