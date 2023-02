La nuova polemica che rimbalza sui social riguarda in prima persona José Mourinho e l'arbitro Gianluca Aureliano. Pizzicato dalle telecamere in curioso siparietto nell'intervallo di Lecce-Roma, il fischietto del match del Via del Mare ha parlato così dello Special One (apparentemente a colloquio con il terzino dei salentini Antonino Gallo): "Quante partite ha? Che cosa ha vinto nel mondo? Dove ha giocato a calcio? Dimmi. Nessuno diventa grande così".