Ritorno in Argentina e solita tappa in casa Racing Avellaneda per Lautaro Martinez, storico ex del club argentino. Il Toro ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi ex tifosi in un momento non facile per la squadra: "È sempre una gioia immensa per me venire qui, ho passato bellissimi momenti in questo club in questi quattro anni. Adesso cerchiamo di essere positivi, che tutto cambierà e tutto andrà bene. Con l'aiuto di tutti la squadra andrà avanti", il pensiero di Lautaro lanciato dal Racing sui social.

¡Qué bueno verte, Toro! 🇦🇷🫶



