La lunga giornata di Manchester City-Inter è iniziata presto, con i tifosi delle due fazioni che già da diverse ore si stanno riversando in massa in metro (quelli che non hanno scelto il trasporto organizzato dalle apposite navette) con tanto di coloriti cori che hanno sorpreso e divertito i cittadini turchi. A seguire alcuni momenti della pacifica 'invasione' in metropolitana nelle immagini del nostro inviato (clicca qui per vedere il video da app).