Non sarà cura, ma un primo passo in avanti c'è e non è poco. Anche perché si tratta della prima vittoria ottenuta dal Sassuolo senza Domenico Berardi in questo campionato. I neroverdi trovano, per la prima volta nella gestione di Davide Ballardini, i tre punti battendo il Frosinone: finisce 1-0 grazie alla rete di Kristian Thorstvedt, una bella conclusione in diagonale dopo un rigore assegnato e poi tolto ai ciociari.

Nel finale, un rigore per la squadra di Eusebio Di Francesco è comunque arrivato: a sbagliato ci ha pensato Kaio Jorge, che ha centrato il palo esterno mancando l'appuntamento col gol del pareggio. Sarebbe stato cruciale, vista la poca distanza in classifica tra le due formazioni: con questo successo, il Sassuolo sale infatti a 23 punti, uno in meno del Frosinone attualmente quartultimo al netto del prossimo risultato dell'Hellas Verona.

Nel video in calce, gli highlights della partita disputata al Mapei Stadium.