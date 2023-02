Non arriva la vittoria per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, fermata quest'oggi sull'1-1 dal Bologna di Luca Vigiani nella prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1. Non basta la rete in apertura di Francesco Pio Esposito, alla quale ha replicato Raimondo. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE DA APP