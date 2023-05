Un'Inter ridotta in dieci uomini per il rosso subito da Gagliardini cade sul campo del Napoli, incappando nella dodicesima sconfitta in campionato dopo otto vittorie di fila tra campionato e coppe. Al Maradona succede tutto nella ripresa, nel match condizionato dal rosso subito da Gagliardini a fine primo tempo. Per gli azzurri in gol Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, mentre Lukaku aveva firmato il momentaneo pareggio nerazzurro. Di seguito i gol e gli highlights del match.