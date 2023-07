Mattinata di lavoro al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata a lavorare con la grande novità dell'esordio dei Nazionali, che hanno goduto di qualche giorno in più di vacanza. Tra questi un Davide Frattesi visibilmente emozionato e preso d'assalto dai tanti tifosi presenti al di là dei cancelli del centro sportivo. Autografi e selfie anche per Simone Inzaghi, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Valentino Lazaro e Federico Dimarco. Come anticipato, si è presentato anche André Onana (che non si è fermato stavolta), ormai un giocatore del Manchester United, che oggi saluterà compagni di squadra, staff e la dirigenza presente in loco. A seguire le immagini a cura di Simone Togna.

