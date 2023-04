Spazio al futuro dell'Inter e di Inzaghi nel consueto video delle 12 sul nostro canale Youtube. Il tecnico nerazzurro, dopo il ko in campionato contro il Monza (l'undicesimo in Serie A), si gioca tutto con il Benfica. In caso di eliminazione mercoledì sera dalla Champions, la sua panchina potrebbe saltare a 8 giornate dalla fine del campionato. Commentiamo insieme questi rumors e i possibili scenari. A seguire il video di oggi: (clicca qui se segui da app).