Dopo oltre tre ore di riunione con la proprietà, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha lasciato la sede del club. Un vertice programmatico in cui si è fatto il punto valutativo in ottica futura, considerando le indiscrezioni sul suo rinnovo fino al 2025 e la prossima stagione da pianificare al meglio con le prime mosse di calciomercato da adoperare.