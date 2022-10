Risultato amaro, amarissimo per l'Inter che cade, in casa, contro la Roma, pur essendo andata in vantaggio due volte, con Dzeko poi annullato per fuorigioco, poi con Dimarco. Poi i soliti errori di distrazione portano la Roma a pareggiare e infine ribaltarla: a nulla serve il forcing finale dei nerazzurri, la partita va ai giallorossi senza fare nulla di trascendentale. A seguire il commento a caldo dell'inviato a San Siro, Fabio Costantino.