Finisce 2-2 a San Siro tra Milan e Torino. Un punto insperato per i rossoneri, sotto di due reti fino all88' per merito di una squadra ospite meglio disposta in campo e più precisa, che si era portata meritatamente avanti con l'autogol goffo di Thiaw e la testata di Zapata.

Nel finale, Fonseca si salva con la zampata di Morata e il colpo al volo di Okafor. Ecco gol e highlights: